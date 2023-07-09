В Ростовской области сообщили о сбитой украинской ракете

В воскресенье, 9 июля, в Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбита украинская ракета. Об этом Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета», — написал губернатор. Он уточнил, что никто не пострадал, однако была повреждена кровля нескольких строений. По словам Голубева, сейчас оценивается ущерб в связи со сбитой ракетой.