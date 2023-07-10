Будущие контрактники назвали патриотизм причиной, по которой они идут в зону СВО

"Я патриот своей родины. Я уже еду не первый раз, я ездил в 2014 году, контракт был и в том году, и вот сейчас еще. Родине нужны такие люди, как я, патриоты. У меня там друзья, очень много народа участвует в СВО, освобождает от фашистов. Мы победим. На своем примере надо показывать молодежи, что не все в деньгах, есть и духовная пища. Патриотизм надо поднимать верно", – заявил один из мужчин.