Будущие контрактники назвали патриотизм причиной, по которой они идут в зону СВО

Будущие контрактники рассказали, что приняли решение отправиться в зону специальной военной операции из-за любви к Родине.
"Я патриот своей родины. Я уже еду не первый раз, я ездил в 2014 году, контракт был и в том году, и вот сейчас еще. Родине нужны такие люди, как я, патриоты. У меня там друзья, очень много народа участвует в СВО, освобождает от фашистов. Мы победим. На своем примере надо показывать молодежи, что не все в деньгах, есть и духовная пища. Патриотизм надо поднимать верно", – заявил один из мужчин.
Другой будущий военнослужащий выразил желание защитить Россию.
"Люблю Родину, хочу защитить ее, близких своих всех, родных, друзей. Кто если не я?! У меня два деда воевали, оба вернулись, я решил тоже пойти с фашистами побиться. Как и деды бились. За родину. За Россию", – подчеркнул он.
Еще один мужчина отметил, как тяжело было подготовить к своему решению родных.
"У меня патриотические взгляды и очень много друзей там, поэтому решил отправиться в зону СВО. Было немного тяжеловато, но я смог свою семью к этому подготовить. Когда уходил, уже нормально вроде относились. Срочную службу отслужил", – поделился будущий контрактник.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, в столице работает чат-бот, который находится в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot ответит на все вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.
Ранее один из желающих поступить на военную службу по контракту заявил, что идет на такое решение, поскольку на фронте находятся его друзья. Другой рассказал, что ранее помогал доставлять гуманитарную помощь военным батальона "Восток", которые находились в госпитале в 2015 году.
Еще один мужчина поделился, что его ребенок положительно воспринял решение поехать в зону СВО.