Министр Камышин заявил, что на Украине строится завод по производству БПЛА Bayraktar
На Украине начали строить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».
«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — цитирует его РИА Новости.
В июне гендиректор компании Baykar Халук Байрактар заявил о планах начать производство боевых БПЛА на Украине в 2025 году.