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В России отреагировали на возвращение командиров «Азова» из Турции на Украину

Возвращение экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко и Святослав Паламара нарушает все договоренности. На их возвращение из Турции на Украину Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии NEWS.ru.

В России отреагировали на возвращение командиров «Азова»* из Турции на Украину
© РИА Новости

Он подчеркнул, что договоренности между серьезными политиками должны соблюдаться.

Зеленский заявил о возвращении на Украину вместе с командирами нацбатальона "Азов"

«Это нарушение всех договоренностей. Никому верить нельзя. Другое дело, если они не будут участвовать в боевых действиях», — сказал сенатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулся ряд военных, освобожденных в прошлом году и находившихся в Турции, в числе которых есть экс-командиры «Азова». Кроме Прокопенко и Паламара на Украину возвращается экс-командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский.

*запрещенная в России террористическая организация

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