Шойгу на полигоне ЮВО показали подготовку военных к стрельбе с помощью лазерной системы

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел танки Т-90М, управлению которыми учатся военнослужащие-контрактники вновь формируемых соединений и воинских частей, а также проверил подготовку военных к стрельбе с помощью лазерной системы имитация огня.

"Сам танкист на прошлой неделе лично стрелял. <...> Сам все доворачивает, додумывает. Машина, товарищ министр, просто изумительная", - рассказал Шойгу офицер на полигоне Южного военного округа (ЮВО) о танке Т-90М "Прорыв".

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На кадрах, которые в субботу распространило Министерство обороны, глава ведомства также проверил занятия по вождению, выполнение боевых стрельб экипажами машин и их подготовку в интерактивном тренажерном комплексе.

Кроме того, министру продемонстрировали процесс подготовки стрелков к бою при помощи лазерных имитаторов.

"На холостых от выстрела [лазер] срабатывает, лазер бьет в военнослужащего, попадает в имитатор, и он срабатывает. Если [военнослужащий] ранен, то загорается красная лампочка", - объяснил Шойгу принцип действия системы офицер на полигоне.

Помимо прочего, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев показал главе ведомства, как готовят военных к отражению фронтальных атак противника в ходе стрелкового боя.

Танк Т-90М "Прорыв" разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод")."Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".