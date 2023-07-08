Мобилизация: последние новости на сегодня 8 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 июля 2023, в материале «Рамблера».

В РФС сообщили о гибели судьи Шеметова в зоне спецоперации

Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне ведения боевых действий на территории Украины. Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС.

Министерство обороны РФ пока не подтвердило эту информацию.

«Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра», — говорится в сообщении.

РФС подчеркнул, что оказывает семье Шеметова всю необходимую помощь.

В ГД назвали условия для увольнения мобилизованных из армии

Мобилизованные граждане могут быть уволены из числа военных, если произойдет удачный набор россиян на контрактную службу, а контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешно отбито. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов, передает URA.RU.

Он рассказал, что прекрасно понимает чувства родственников мобилизованных граждан, однако они могут рассчитывать на увольнение только после провала контрнаступления Украины.

«Я надеюсь, что отобьемся от летнего украинского контрнаступления, тогда Министерство обороны может приступить и к демобилизации. Это зависит от того, как будут идти дела на фронте», — сказал Кузнецов.

Он считает, что вопрос о демобилизации будет поднят уже этой осенью.

Студенты из ХМАО направили сделанные печи бойцам на СВО

Студенты из ХМАО отправили российским солдатам на Украине печи, которые они изготовили своими руками. Об этом сообщил глава города Лангепаса Сергей Горобченко в своем Telegram-канале, передает URA.RU.

Он рассказал, что им удалось собрать продукты длительного хранения и предметы первой необходимости. В сумме на фронт были отправлены 73 коробки с гуманитарной помощью, а также печи, сделанные руками студентов.