Спецоперация на Украине 8 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 июля 2023 года.

Бойцы ВСУ не могут атаковать из-за минных полей и ВКС России

Вооруженные силы Украины не могут атаковать противника из-за действий российской авиации и плотных минных полей. Такое мнение выдвинул обозреватель Тор Шредер для немецкого издания Der Spiegel, передает Национальная служба новостей.

Он считает, что войска Украины далеки от целей, которые поставили перед ними руководство Киева. Они не могут преодолеть минные поля и становятся легкой мишенью для российской артиллерии и авиации. Именно поэтому президент Владимир Зеленский продолжает запрашивать у Запада истребители, пишет обозреватель.

Передача Украине кассетных боеприпасов говорит о том, что у ВСУ плохо идут дела

Решение США о поставке Киеву кассетных боеприпасов свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины столкнулись с непреодолимыми трудностями в ходе контрнаступления. Об этом заявил корреспондент телеканала Sky News в США Марк Стоун, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что передача такого оружия создает огромные риски для гражданских. США в то же время рискуют потерять моральное превосходство над Россией, так как собираются поставлять запрещенное в большинстве стран мира оружие.

«Так зачем же поставлять его? Потому что факты на земле говорят не в пользу Украины. Это решение — четкий сигнал, говорящий о том, что военные дела Украины идут отнюдь не хорошо», — подчеркнул Стоун.

Контрнаступление Украины идет медленнее, чем планировал Вашингтон

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет гораздо медленнее, чем надеялись в США, однако судить о его результатах пока рано. Такое мнение выразил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС.