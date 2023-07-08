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Глава Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино Белгородской области, один из снарядов попал на территорию рынка, начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино ВСУ
© ТАСС

"ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий", - написал глава региона.

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