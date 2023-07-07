СМИ: армия Сирии помогала РФ ликвидировать в своей стране ЧВК «Вагнер»

Во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России сирийская разведка и армия содействовали российским военным в изолировании и ликвидации сил вагнеровцев в Сирии как военной организации, чтобы предотвратить распространение эскалации. Об этом со ссылкой на официальные источники в Дамаске сообщает Reuters.

Утверждается, что совместная операция произошла в ночь на 23 июня. Оперативные меры сирийцев включали в себя блокировку телефонных линий и мобильной связи, а также содействие прибытию командиров подразделений ЧВК «Вагнер» в расположение российских военных, чтобы вынудить их покинуть страну или подписать контракт с Минобороны России.

По словам сирийских источников, общая численность сил ЧВК Вагнер в Сирии не превышала 450 человек. Сообщается, что отказавшихся подписать контракт вывезли из Сирии на российских транспортных самолетах, их число остается неизвестным.