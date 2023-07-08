Стало известно о смене тактики ВСУ

Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику боевых действий на запорожском направлении. На данном участке украинские войска стали атаковать небольшими группами, отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в последнее время чаще всего подобным образом действует украинская пехота. На широком участке фронта она пытается идти в атаку с целью захватить передовые позиции Российской армии и там закрепиться.

Рогов считает, что командование ВСУ осознало, что первоначальная стратегия «навалом» провалилась и привела к большим потерям.