Зеленский объяснил проблемы с наступлением ВСУ
Украинским войскам сложно наступать из-за преимущества России в дальнобойном оружии. Об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой.
«Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага», - сказал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что ведет переговоры с США о предоставлении такого оружия Украине.
Президент России Владимир Путин заявил о начале масштабного контрнаступления Украины с использованием подготовленных для этих целей резервов с 4 июня. В Минобороны России отметили, что был отражен ряд атак украинских военных, и сообщили о больших потерях ВСУ в технике и живой силе.
При этом Владимир Зеленский признал, что украинские военные испытывают определенные трудности на передовой. Он также подчеркнул, что вне зависимости от результатов наступления Украина никогда не согласится на заморозку конфликта, так как это «бесперспективное развитие» для страны.