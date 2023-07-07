Зеленский объяснил проблемы с наступлением ВСУ

Украинским войскам сложно наступать из-за преимущества России в дальнобойном оружии. Об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой.

«Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага», - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что ведет переговоры с США о предоставлении такого оружия Украине.

Президент России Владимир Путин заявил о начале масштабного контрнаступления Украины с использованием подготовленных для этих целей резервов с 4 июня. В Минобороны России отметили, что был отражен ряд атак украинских военных, и сообщили о больших потерях ВСУ в технике и живой силе.