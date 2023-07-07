Центр «Наследие» направил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим СВО

Центр «Наследие» в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса» направил уже направил более 130 тонн гуманитарной помощи военнослужащим специальной военной операции, сообщается на сайте организации.

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Отмечается, что в состав гумпомощи вошли продукты питания, лекарственные препараты, теплая одежда, обувь и другие жизненно необходимые вещи, а также незаменимая в бою техника - 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним, тепловизоры и газовые баллоны.

Как уточнили в организации, поставка была осуществлена благодаря личной поддержке и участию координатора благотворительной программы «Наследие Донбасса» Андрея Спиридонова и председателя Московской коллегии адвокатов «Александр Еким и партнеры» Александра Екима.

«Продолжаем поддерживать наших героев на линии огня. В тяжелые периоды взаимовыручка и искренняя, безоговорочная и всенародная поддержка играет огромную роль для укрепления боевых сил», — отметил Спиридонов.

По его словам, посильный личный вклад каждого приближает достижение задач специальной военной операции.

«Мы делаем все возможное для скорейшей исторической победы», — добавил он.