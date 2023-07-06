Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал предательскими действиями мятеж ЧВК «Вагнер», основателем которой является Евгений Пригожин, и заявил, что он поставил Россию на грань гражданского конфликта. Об этом он сообщил на совещании по безопасности Южного федерального округа РФ в Краснодаре, передает ТАСС.