Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к совместным госиспытаниям Минобороны и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщили в четверг в Ростехе.
"Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев"(входит в ПАО "ОАК"госкорпорации Ростех), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний", - говорится в сообщении.