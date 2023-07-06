Мобилизация: последние новости на сегодня 5 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 июля 2023, в материале «Рамблера».

Дополнительные юридические услуги стали бесплатными для участников СВО

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Участники боевых действий на территории Украины и члены их семей смогут воспользоваться еще некоторыми юридическими услугами бесплатно. Об этом заявила сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова, представив этот законопроект на заседании Комитета по социальной политике Совета Федерации, пишет Delta.ru.

Она подчеркнула, что сейчас незащищенные категории граждан, отбывшие на фронт, могут получать бесплатную помощь юристов. Они часто приходят к нотариусам, чтобы попросить представить их интересы в государственных органах или в суде. За эти услуги необходимо платить отдельно. Новый закон вводит бесплатную помощь нотариуса для оформления и удостоверения доверенности.

«Единая Россия» доставила очередную партию снаряжения в зону СВО

Российские военнослужащие получили бензопилы, УАЗ, медикаменты, предметы личной гигиены и обмундирование от партии «Единая Россия». Их передал первый заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Об этом говорится на официальном сайте партии.

«Задача государства и общества – сделать так, чтобы отправленные на фронт бойцы были обеспечены всем необходимым для эффективного выполнения задач по защите Родины. «Единая Россия» не имеет права оставаться в стороне от этой работы», — заявил он, добавив, что от экипировки зачастую зависит жизнь солдата и успешное выполнение боевой миссии.

Депутат Госдумы Кузнецов заявил о назревающей проблеме в зоне СВО из-за отпусков

Усталость солдат из-за осложнений, связанных с отпуском, может стать одной из главных проблем в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил член комитета ГД по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов, передает URA.RU.

Он рассказал, что усталость бойцов без отпуска выросла до критического уровня, и в среднесрочной перспективе это будет главной проблемой.

«Все сидят на местах на усмотрение командования столько, сколько надо: и 10 месяцев сидят, и на передовой по три месяца. На соприкосновении есть ротации, но мы об это не знаем. Это военная тайна, а вот без отпусков — полно», — пояснил Кузнецов.