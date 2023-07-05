Украина ожидает поставок турецких САУ Firtina

«Украина в последнее время получила немало образцов артиллерийского вооружения иностранного производства. По состоянию на сегодня это более 10 различных типов артиллерийских систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) и более пяти типов реактивных систем залпового огня (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-II, LRU, APS-40, RM-70). При этом ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались, – таких как Archer, Firtina», – рассказал он.