Политолог объяснил скрытую причину передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Истинные причины передислокации частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию могут быть скрыты. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил герой Донецкой народной республики (ДНР), доктор политических наук, первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук. Он допустил, что группировка, в случае приказа, может начать наступление на Киев.

«Такие решения принимает не [основатель ЧВК Евгений] Пригожин. «Вагнер», как и любое другое воинское подразделение, был, есть и будет инструментом выполнения военно-политических задач. Поэтому если политическое и военное руководство России примет такое решение, то вагнеровцы, я не сомневаюсь, поставленную цель будут реализовывать», — отметил Пинчук.

Он добавил, что численность боеспособной группировки в Белоруссии с учетом ЧВК «Вагнер» выросла вдвое.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».