ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу

«Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму. По итогу я знаю, что у нас трое - 200 на том месте, где меня взяли в плен, один - 300-й, но он вышел. Где остальные пацаны, я не в курсе», - уточнил военнопленный.