Посол РФ заявил, что территория Румынии используется для транзита вооружений для ВСУ

Румыния используется для транзита вооружений для Киева из третьих стран, сообщают «Известия» со ссылкой на российского посла в этой стране Валерия Кузьмина.

По его словам, Бухарест тщательно избегает упоминания об оказании какой-либо военной помощи бывшей советской республике, однако это можно наблюдать невооруженным глазом. Так, на северо-западе страны немецкий Rheinmetall создает ремонтное предприятие для восстановления поврежденной тяжелой украинской техники.

Как указал дипломат, возможное обучение пилотов из Украины на F-16 в Румынии «пока вызывает сомнения», так как власти не так давно приобрели эти истребители у Португалии и Норвегии и вряд ли обладают необходимым потенциалом.

Кроме того, внешнюю политику Румынии — в том числе в отношении Москвы — определяет ее партнерство с Вашингтоном. В настоящее время страна стала базой для более чем 3 тысяч американских военных.