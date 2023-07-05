Посол РФ заявил, что территория Румынии используется для транзита вооружений для ВСУ
Румыния используется для транзита вооружений для Киева из третьих стран, сообщают «Известия» со ссылкой на российского посла в этой стране Валерия Кузьмина.
По его словам, Бухарест тщательно избегает упоминания об оказании какой-либо военной помощи бывшей советской республике, однако это можно наблюдать невооруженным глазом. Так, на северо-западе страны немецкий Rheinmetall создает ремонтное предприятие для восстановления поврежденной тяжелой украинской техники.
Как указал дипломат, возможное обучение пилотов из Украины на F-16 в Румынии «пока вызывает сомнения», так как власти не так давно приобрели эти истребители у Португалии и Норвегии и вряд ли обладают необходимым потенциалом.
Кроме того, внешнюю политику Румынии — в том числе в отношении Москвы — определяет ее партнерство с Вашингтоном. В настоящее время страна стала базой для более чем 3 тысяч американских военных.
В результате резкого сокращения квоты дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ Бухарест покинет каждый второй дипломат из РФ и двое из каждых трех технических сотрудников.