Система ПВО сработала над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — сказал глава области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения крыши в одном частном домовладении. На место прибыли сотрудники оперативным и аварийных служб для совершения подворового обхода.

Накануне в сети появилась видеозапись с моментом уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над Белгородом. На кадрах видно, как в небе над лесом появляется яркая световая вспышка, а затем слышен взрыв.