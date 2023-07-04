Американский эксперт: НАТО помешала украинскому наступлению

Американский профессор международных отношений Роберт Келли заявил в своей статье для 19Fortyfive, что ВСУ не добились успеха в своем наступлении из-за препон со стороны Запада и затянувшихся поставок оружия. По его мнению, Украина столкнулась со множеством ограничений, которые ни одно западное правительство не наложило бы на себя в бою.

Келли отметил, что западные страны отказались ввести бесполетную зону над всей территорией Украины и до недавнего времени были против поставок Киеву современных авиационных средств.

Также в НАТО запретили Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, «ограничив ее возможности для атак логистическими узлами и плацдармами».

«Запад затянул с поставками всех видов вооружений и предоставил такие разнообразные пакеты оружия, что координация стала серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины», - заявил Келли.

Forbes ранее рассказал, что срыв украинского наступления в основном связан с противотанковыми минами.