Пленный боевик из "Кракена" заявил, что бойцы ВСУ боятся ездить на танках Leopard
Украинские военные боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, поскольку считают, что ВС РФ охотятся на западную бронетехнику. Об этом РИА Новости рассказал попавший в плен боевик националистического подразделения "Кракен" Андрей Приходько.
"Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд", - пояснил пленный, добавив, что "танки долго не живут".
В понедельник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала июня, когда началось контрнаступление ВСУ, Киев потерял около 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Среди уничтоженного - 16 немецких танков Leopard.