Подсчитан ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер»

В Ростове-на-Дону подсчитали ущерб от мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Сумма составила по меньшей мере 92,5 миллиона рублей, передает Алексея Логвиненко.

Военная техника повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуара, также от действий мятежников пострадали стрелки трамвайных путей. В мэрии Ростова-на-Дону сообщили о полном завершении ремонтных работ, которые обошлись в 28,8 миллиона рублей.

Логвиненко добавил, что помимо вышеперечисленного были повреждены пять единиц специализированной коммунальной техники. По предварительным оценкам, на их восстановление необходимо 63,7 миллиона рублей. Окончательная сумма работ станет известна после окончания ремонта.