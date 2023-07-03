Минобороны заявило об отражении девяти атак ВСУ на одном из направлений

Российские войска отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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«На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки атак противника проводились в районах населенных пунктов Золотаревка, Водяное, Первомайское и Клещиевка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

С помощью ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем Вооруженным силам России удалось уничтожить танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 Paladin произведенную в США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».