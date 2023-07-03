Шойгу впервые высказался о провале мятежа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа ЧВК Вагнер провалилась в первую очередь благодаря верности российских военных присяге и долгу. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя попытку мятежа, министр заявил, что «не может не затронуть вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал верховный главнокомандующий».

Шойгу отметил, что мятеж не удался благодаря верности личного состава ВС РФ присяге, и добавил, что эти события не повлияли на действия войск на Украине.

«Благодарю личный состав за добросовестную службу», - заключил Шойгу.

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня заявил, что подразделения ЧВК подверглись атаке. В нападении он обвинил военных РФ и выступил против руководителей Минобороны. В министерстве информацию об атаке назвали ложной.

Ночью после заявлений Пригожина вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

Вечером 24 июня по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись переговоры главы Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным. После этого разговора Пригожин заявил, что колонны ЧВК, направлявшиеся в сторону Москву, развернуты и двигаются обратно в полевые лагеря.