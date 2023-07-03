Спецоперация на Украине 3 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 июля 2023 года.

В Минобороны РФ призвали военных ВСУ сдаваться

«Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас», — сказал он. Мизинцев пообещал, что ВС РФ сохранит им жизнь, ни одна норма Женевской конвенции по обращению с военнопленными не будет нарушена.

Кадыров заявил, что российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной

Российские солдаты разбили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины под Кременной. Пятеро украинских солдат удалось взять в плен. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Глава Чечни уточнил, что шестеро бойцов армии Украины были убиты, пятеро взято в плен. Кадыров поздравил союзников с победой в бою и опубликовал видео с участием одного из военнопленных.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении на донецком направлении за сутки до 360 военных ВСУ

Солдаты армии РФ за минувшие сутки ликвидировали до 360 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.