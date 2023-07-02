ЧВК «Вагнер» приостанавливает работу региональных центров по набору солдат

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» приостанавливает на один месяц работу региональных центров по набору солдат. Об этом сообщили в пресс-службе «рекрутерского» Telegram-канала ЧВК.

— В связи с временным неучастием ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК «Вагнер» сроком на месяц, — говорится в материале.

Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что ЧВК «Вагнер» по государственным контрактам получила порядка 860 миллиардов рублей. По его словам, холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму свыше 845 миллиардов рублей. Общий доход составил почти триллион рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством. Кроме того, собственник компании через «Военторг» заработал еще 80 миллиардов рублей от государства.