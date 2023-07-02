В Минобороны Украины признались в нехватке средств борьбы с Россией

Вооруженные силы Украины остро нуждаются в западной технике, позволяющей противостоять российским беспилотным аппаратам «Ланцет». В этом в ходе интервью с британским изданием The Daily Telegraph признался советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, помочь Украине решить проблему могла бы Германия.

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Наша разведка сообщает, что в России начали вкладывать больше средств в производство этих беспилотников. <...> Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие, — сказал Сак.

Он отметил, что ситуация вызывает беспокойство у Киева, как вызвало бы беспокойство появление любого оружия, «способного повреждать технику или представляющее риск для военнослужащих ВСУ».

Сак отметил, что помочь справиться с относительно дешевым беспилотником, способным выводить из строя более сложную и дорогую западную технику, могла бы Германия, поставив Киеву самоходные установки «Гепард». Советник подчеркнул, что эти установки высокомобильны, оснащены хорошими радарами, которые могут быть интегрированы в систему ПВО. Берлин пообещал до конца года передать Украине 45 установок.

Издание добавляет, что еще больше Украина заинтересована в бронированных автомобилях Hawkei, которые ей отказалась передавать Австралия. Сак подчеркнул, что Киев продолжается добиваться их поставок. Также Киев хочет получить от союзников средства радиоэлектронной борьбы.