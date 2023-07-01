БМП-3 получит защиту от ракет Javelin и ударных БПЛА

Российская бронемашина пехоты БМП-3 будет модернизирована для противодействия БПЛА и американским противотанковым ракетам Javelin. Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил главный конструктор СКБМ Сергей Абдулов. По его словам, совершенствование БМП-3 осуществляется с учётом опыта спецоперации. Эксперты называют БМП-3 очень востребованной бронетехникой с высокими огневыми возможностями.

В ближайшее время БМП-3 получит средства защиты от ударных БПЛА и американских противотанковых управляемых ракет Javelin. Об этом в эксклюзивном комментарии RT рассказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (АО «СКБМ», входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов.

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«В условиях современного боя очень большую опасность для современной бронетехники представляют беспилотные летательные аппараты. Мы работаем, чтобы предоставить БМП-3 возможность обнаруживать беспилотники и защищаться от них. Также прорабатываем различные варианты защиты верхней полусферы от ракет типа Javelin», — сказал Абдулов.

Как сообщил главный конструктор СКБМ, специалисты конструкторского бюро и Курганмашзавода находятся в «плотном контакте с участниками СВО» — модернизация БМП-3 осуществляется с учётом опыта спецоперации. По словам Абдулова, «машина военным нравится, она спасла многие жизни».

Прежде всего БМП-3 удостоилась высоких оценок за огневую мощь и подвижность. Как заявил Абдулов, в зоне СВО машина используется как высокомобильная артиллерия, получающая целеуказание от пехотинцев и БПЛА.

«Экипажи используют возможности нарезного 100-мм орудия (пусковой установки 2А70. — RT) главным образом для стрельбы по навесной траектории, что востребовано в современных штурмовых действиях. Таким образом уничтожаются огневые точки и танкоопасная пехота. В прямое боестолкновение машина старается не вступать. Собственно, она для этого и не предназначена. Её ключевая задача — поддержка пехоты, подавление опорных точек противника», — отметил Абдулов.

Как пояснил конструктор, опыт СВО позволил сделать вывод, что из 100-мм орудия БМП-3 примерно с одинаковой эффективностью стреляет как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Для точной стрельбы по навесной траектории используются штатные прицельные приспособления, делается поправка на метеоусловия, а также на информацию от дронов и пехотинцев. В ближайшее время, как говорит Абдулов, процесс корректировки огня упростится.

«Учитывая опыт СВО в плане корректировки огня с закрытых огневых позиций, пришли к пониманию необходимости применения штатных беспилотников (в составе комплекса вооружения БМП-3. — RT) и новых баллистических вычислителей», — подчеркнул Абдулов.

По словам конструктора, после начала СВО количество заказов со стороны военных кратно увеличилось. В результате производитель — Курганский машиностроительный завод (КМЗ) — вышел на показатель выпуска в несколько сотен машин в год.

«В связи с этим на КМЗ принимаются новые сотрудники, сокращается цикл производства, выстраивается цепочка поставок для массового безостановочного выпуска БМП-3», — добавил Абдулов.

Вне конкуренции

БМП-3 создавалась для оснащения мотострелковых войск и находится на вооружении нашей армии с конца 1980-х годов. По уровню защиты и огневой мощи она значительно превзошла предшественников — БМП-1 и БМП-2. Улучшение боевых качеств потребовало увеличение массы (машина весит более 18 т). Несмотря на это, она не потеряла в манёвренности.

Советские конструкторы установили на БМП-3 нарезное 100-мм орудие, спаренную с ним 30-мм автоматическую пушку, один башенный и два курсовых 7,62 мм пулемёта. Гусеничная ходовая часть получила механизм заднего хода, что обеспечило быстрый уход из-под вражеского огня.

Также машина продемонстрировала высокий уровень плавучести. Она оснащена водомётными движителями и способна форсировать водные преграды без какой-либо подготовки. На воде БМП-3 может развивать скорость до 10 км/ч.

Экипаж машины состоит из трёх человек, десантное отделение вмещает до семи человек.

Из-за экономического кризиса 1990-х годов российское военное ведомство практически не покупало БМП-3. Однако в тяжёлый для страны период КМЗ продолжал производство уникальной бронемашины благодаря экспортным контрактам.

«В 1990-е годы, когда гособоронзаказ в стране значительно упал, именно БМП-3 удержала Курганмашзавод на плаву: высокие качества машины обеспечили стабильные заказы зарубежных покупателей. Экспортные модели купили армии полутора десятков стран. Только в ОАЭ было поставлено около 600 единиц», — говорится в материалах «Ростеха».

В 1997 году права на изготовление боевых элементов БМП-3 приобрёл Китай. Эта сделка помогла КНР сконструировать собственную бронемашину ZBD-04.

В «Ростехе» уверены, что по совокупности характеристик у БМП-3, принятой на вооружение в далёком 1987 году, до сих пор нет конкурентов в мире. Тем не менее, курганские инженеры-конструкторы не сидели сложа руки в лучах заслуженного признания — с 2000-х годов специалисты СКБМ постоянно совершенствовали платформу.

По словам Сергея Абдулова, современная БМП-3 обзавелась улучшенной электроникой, средствами наблюдения и прицеливания, новой системой управления огнём.

«К примеру, на первом этапе БМП-3 оснащалась инфракрасным прицелом, который работал с электронно-оптическим преобразователем, затем машина получила полноценный охлаждаемый тепловизор. Таким образом увеличилась дальность обнаружения целей, уменьшились демаскирующие признаки», — пояснил Абдулов.

БМП-3 стала оснащаться усовершенствованным механизмом подачи снарядов в орудие, а боекомплект пополнился новым осколочно-фугасным боеприпасом повышенного могущества 3ОФ19 «Вишня» с максимальной дальностью 7 км. Кроме того, машина способна вести огонь управляемыми противотанковыми ракетами (ПТУР) на расстояние до 5 км, добавил конструктор.

Наряду с огневой мощью возросли и оборонительные возможности БМП-3. В современном варианте машина выпускается с комплексом навесной защиты, который состоит из экранных решёток и броневых листов. Прежде всего данные элементы предназначены для обороны от широко распространённых в зоне СВО РПГ-7 и другого подобного оружия.

Как пояснил Абдулов, решётки не дают до конца сформироваться кумулятивной струе, а бронепанели оберегают борта, лобовую часть и башню от пробития реактивными гранатами. По словам Абдулова, масса комплекса навесной защиты достигает 1,8 т, но на подвижность БМП-3 она почти никак не повлияла.

Главный конструктор СКБМ уверен, что модернизация с учётом опыта СВО будет далеко не последней по причине универсальности БМП-3, её высокого потенциала развития огневых возможностей и защиты в классе лёгкой бронетехники.

«Мы понимаем куда двигаться. Если говорить про более отдалённую перспективу, то на БМП-3 появится новая система управления огнём с автоматической системой обнаружения и селекцией целей. Она будет давать рекомендации по выбору типа снаряда, по выбору траектории движения, предупреждать о наличии танкоопасных мест. Конечно же, будут новые боеприпасы, комплексы активной и динамической защиты», — поделился с RT Абдулов.

«Огонь на ходу»

В комментарии RT выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор запаса Владимир Богатырёв заявил, что БМП-3 показала высокую надёжность в реальных боевых условиях. По мнению эксперта, СВО показала, что отечественные конструкторы приняли совершенно правильное решение оснастить машину 100-мм орудием и спаренную с ним 30-мм пушку.

«Про БМП-3 можно сказать, что это машина с высокими огневыми возможностями, хорошими приборами прицеливания и наблюдения, может вести огонь на ходу и на плаву, имеет прекрасную скорострельность, может даже поражать БПЛА и вертолёты. Если сравнивать современную модификацию БМП-3 с американской Bradley и немецкой Marder, то по большинству показателей она не уступает, а по некоторым превосходит их», — сказал Богатырёв.

Как пояснил эксперт, по отечественной классификации бронетехники БМП-3 занимает уникальную нишу «между классической бронемашиной пехоты и лёгким танком». Как полагает Богатырёв, платформа ещё несколько десятилетий будет служить России. По его словам, курганские конструкторы наметили адекватные пути её совершенствования.

Аналогичной точки зрения придерживается и кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Да, на БМП-3 необходимо продолжать усиливать защиту, повышать осведомлённость экипажа. Важно, чтобы она была встроена в систему управления боем, в то, что у нас называется ЕСУ ТЗ (единая система управления тактического звена. — RT)», — отметил в комментарии RT Суворов.

При этом, как полагает военный эксперт, мероприятия по модернизации не должны вредить планам по наращиванию производства БМП-3. По мнению Суворова, потребность в БМП-3 у фронтовых подразделений ВС РФ очень велика.