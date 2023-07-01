СМИ: Ликвидирован полковник ГУР Украины Руслан Попов

"Украина.ру": Ликвидирован полковник ГУР Украины Руслан Попов
В зоне спецоперации на южном направлении был ликвидирован полковник Главного управления разведки Украины Руслан Попов. Об этом сообщает "Украина.ру".
Попов участвовал в террористической операции в Донбассе с 2014 года, за что получил множество наград. Также участвовал в вертолетных рейсах в Мариуполь в ходе боев за город. Подробности уничтожения украинского военного не сообщаются.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили спецназовца 2-го интернационального легиона Владимира Трища. Он был ликвидирован 26 июня под Ямполем.