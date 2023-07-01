Названа наиболее вероятная цель украинского наступления

Главные цели украинского наступления расположены на южном направлении. Об этом «Известиям» Алексей Леонков.

Он пояснил, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 10-11 июля Киеву важно показать свои успехи, и у них для этого еще имеются силы.

«Конечно, самая желанная цель — это выход к Азовскому морю и Крыму, но она труднодостижима. Там у нас мощная оборона», — отметил аналитик.

Второй, наиболее вероятной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонков назвал захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В качестве довода своей гипотезы он указал, что Киев развернул мощную информационную кампанию о якобы подготовке Россией техногенного инцидента на станции.

«Все говорит о том, что это направление в центре внимания противника. Он там еще пойдет вперед. И мы готовы его встретить», — резюмировал эксперт.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил, что Киев может готовить операцию под чужим флагом на ЗАЭС. По его словам, цель Киева и его западных спонсоров — устроить ядерную провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву. Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы вернуть расположение западного общества, уставшего выделять деньги на конфликт на Украине.

29 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что последствия возможного взрыва на АЭС не затронут украинскую столицу.