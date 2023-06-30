Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям» заявил, что бойцов, решивших остаться в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в зону специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации отправлять не будут.

Он отметил, что если структура не подписывает контракт с Министерством обороны РФ, то участвовать в спецоперации она не может.

«Потому что она должна выполнять задачи, должна обеспечиваться [Минобороны — «Газета.ru»]. У нас же в конце концов не 1919 год, махновцы никакие нигде не нужны», — пояснил Картаполов.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне указал, что у бывших вагнеровцев остается возможность отправиться в зону СВО после лагеря подготовки, в этом случае необходимо будет подписать контракт с Министерством обороны России. В случае отказа, уточнил он, бойцы ЧВК могут отправиться домой и заключить контракт с Росгвардией.

По данным издания, согласно словам Картаполова, «лелеющий мечту» вагнеровец может уехать в Белоруссию, где будут находиться силы «Вагнера».

29 июня Андрей Картаполов заявлял, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не выполнял решение Минобороны РФ о контрактах, и его уведомили о том, что ЧВК не будет участвовать в спецоперации.