Мобилизация: последние новости на сегодня 30 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 июня 2023, в материале «Рамблера».

Первый воинский эшелон с призывниками из Сибири отправился в Подмосковье

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Первый воинский эшелон с новобранцами из регионов Сибири в рамках весеннего призыва отправился в Подмосковье из Новосибирской области, сообщает телеканал «Звезда».

Это более 50 человек. На конечную станцию прибудет около 400 призывников. Все они уже переодеты в военную форму, обеспечены всем необходимым, им выписаны банковские карты для довольствия и персональные электронные карты - аналог военного билета.

Перед убытием к месту прохождения службы молодые люди прошли медицинскую и призывную комиссии. В составе эшелона — специалисты медицинской службы. Для призывников организовано трехразовое горячее питание в вагоне ресторане.

«Дом солдатского сердца» планирует создать пять площадок для реабилитации ветеранов СВО

Реабилитационный центр для ветеранов-участников специальной военной операции «Дом солдатского сердца» создаст на своей территории новые площадки, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра Михаила Яшина.

По его словам, с помощью правительства Москвы и Департамента труда и социальной защиты населения была построена многофункциональная спортивно-реабилитационная площадка для проведения полного комплекса реабилитационных процедур. Она рассчитана на колясочников и ампутантов-парников. Еще три таких площадки будут построены благодаря поддержке Фонда президентских грандов.

Центр должен помочь военным социализироваться после возвращения домой. В ряде случаев приходится решать проблемы повторной операции перед протезированием. В центре максимальная загрузка составляет 22 человека.

В Госдуме предложили создать стандарт реабилитации бойцов СВО на федеральном уровне

В России на федеральном уровне должен быть разработан единый стандарт реабилитации военнослужащих по возвращении из зоны специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову.

Его цель – включение как вопросов медицинской реабилитации, так и психологической, социальной, юридической помощи. Уже прописана концепция реабилитации. Туда входит не только медицинская реабилитация, но и вопросы социального, юридического сопровождения, психологической помощи.

Кузнецова отметила, что каждый субъект России может по-разному трактовать слово «реабилитация», поэтому вопрос должен быть сформулирован на федеральном уровне.