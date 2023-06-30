Спецоперация на Украине 30 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 июня 2023 года.

За сутки ВСУ 33 раза обстреляли населённые пункты ДНР

За минувшие сутки Украина 33 раза обстреляла населённые пункты ДНР, сообщает RT.

Огонь был нанесен по восьми районам населённых пунктов республики. Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Яковлевке, Донецке, Макеевке, Еленовке, Петровском, Владимировке.

О жертвах и повреждениях информации нет.

Ранее в ДНР сообщили о двух обстрелах Донецка со стороны украинской армии.

МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении склада боеприпасов ВСУ

Российская армия уничтожила на херсонском направлении склад, в котором хранились боеприпасы украинской армии, сообщает ТАСС.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это произошло в районе населенного пункта Кизомыс.

Всего на херсонском направлении за сутки было ликвидировано до 40 военнослужащих армии Украины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б».

ВСУ массово теряют советскую и западную технику для разминирования

Украинская армия в ходе атак на российских военных пытается использовать различную технику разминирования, сообщает «Российская газета».

В результате этого она становится мишенью или трофеями. Так, российским солдатам удалось захватить БМР-64 с катковыми минными тралами. Водитель загнал ее в ров, после чего экипаж сбежал.