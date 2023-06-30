Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов на общую сумму $440 млн

Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов и военного оборудования на общую сумму $440 млн
Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.
Ведомство в четверг предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этих возможных поставках.
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