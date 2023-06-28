Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии высокоточных бомб

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Норвегии высокоточных планирующих бомб GBU-53/B и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, соответствующее объявление сделало Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Минобороны США. Стоимость сделки составит около 293 миллионов долларов. Всего Норвегия планирует приобрести у США 580 снарядов данного типа.

Кроме того, по предварительным данным, сделка может включать в себя оказание инженерных услуг, доставку, ремонт и техобслуживание GBU-53/В.