Заместитель Суровикина опроверг информацию о своем аресте

Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с генералом армии Сергеем Суровикиным находится в СИЗО в московском «Лефортово». Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Я нахожусь в отпуске. Дома», — заявил Андрей Юдин.

Накануне военкор Владимир Романов распространил информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском «Лефортово». В своем Telegram-канале военкор сообщил, что Суровикина «забрали еще 25 июня 2023 года». После появились сведения, что его заместителя Юдина также якобы поместили в СИЗО.