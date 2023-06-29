Военные Китая отработали сценарий «тотальной войны Z»

Китайские военные в рамках тестирования нового оружия приступили к отработке сценария «тотальной войны», который они обозначили литерой Z. Причиной стал высокий риск развития конфликта между КНР и США, коего не наблюдалось несколько десятилетий. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ученых — участников проекта. По данным издания, тестированием «тотальной войны» занимается группа Фань Кансиня из подразделения 91404 Народно-освободительной армии Китая.

Как поясняет издание, оценка эффективности вооружений включает в себя компьютерные игры и полевые испытания. Основное внимание традиционно уделяется оценке возможностей оружия в условиях регионального конфликта и при военном вмешательстве двух или более иностранных авианосных групп вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море.

Однако в новом сценарии региональный конфликт перерастает в тотальную войну, где все доступные ресурсы и усилия нации мобилизуются для победы. Сценарий предполагает, что военные КНР подвергаются атаке так называемого «голубого альянса», под которым, по версии SCMP, подразумеваются США и их союзники.

Эксперимент, в котором со стороны противника использовались экстраординарные возможности, показал серьезную ограниченность боевых возможностей китайских военных кораблей. Исследователи объявили, что они считают подобный вариант развития событий абсолютно реалистичным.