Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации

Российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года, в течение 6,5 лет в РФ должна появиться новая отрасль экономики, которая будет связана с созданием и использованием гражданских беспилотников. Об этом говорится на сайте кабмина.

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Согласно сообщению пресс-службы правительства, в течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

При этом, по данным кабмина, в создании новой отрасли экономики заключается главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и «на перспективу» до 2035 года.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые ударили по военным объектам украинской армии тяжелым ударно-разведывательным российским беспилотником С-70 «Охотник».