Спецоперация на Украине 28 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 июня 2023 года.

Российские войска отразили семь атак ВСУ на одном из направлений

Вооруженные силы Украины семь раз атаковали позиции российских военных на донецком направлении, но Южная группировка армии РФ успешно их отразила. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет Lenta.ru.

«В ходе ведения активной обороны подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника», — говорится в заявлении.

Уточняется, что войска Украины потеряли до 325 бойцов, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

ВСУ обстреляли Приморск в Запорожской области

Вооруженные силы Украины, по предварительной информации, нанесли ракетный удар по городу Приморск в Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы, пишет РИА Новости.

«Ориентировочно в 17.00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима», — указано в заявлении. Оперативные службы добавили, что эти данные нуждаются в уточнении.

В Донецке сообщили о гибели женщины в Петровском районе при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины одна женщина погибла. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.