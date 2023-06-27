Кадыров: диверсанты попытались ворваться в Белгородскую область

Кадыров: Диверсанты ВСУ снова попытались ворваться в Белгородскую область
Группа украинских диверсантов вновь предприняла попытку ворваться на территорию Белгородской области. Об этом во вторник, 27 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
— Наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага, — рассказал он.
Чеченские солдаты успешно выполняют боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.
Ситуация в Белгородской области в начале месяца крайне обострилась. 4 июня Гладков сообщил об очередной атаке диверсантов. По его словам, диверсионно-разведывательной группе удалось войти в село Новая Таволжанка.
5 июня стало известно, что система противовоздушной обороны в Белгороде и Белгородской области сработала по трем целям. Последствия на земле уточнялись оперативными службами региона.
8 июня дроны-камикадзе атаковали села Вязовое и Староселье. В результате нападения пострадал мирный житель.