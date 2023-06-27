Кадыров: диверсанты попытались ворваться в Белгородскую область

Группа украинских диверсантов вновь предприняла попытку ворваться на территорию Белгородской области. Об этом во вторник, 27 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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— Наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага, — рассказал он.

Чеченские солдаты успешно выполняют боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

Ситуация в Белгородской области в начале месяца крайне обострилась. 4 июня Гладков сообщил об очередной атаке диверсантов. По его словам, диверсионно-разведывательной группе удалось войти в село Новая Таволжанка.

5 июня стало известно, что система противовоздушной обороны в Белгороде и Белгородской области сработала по трем целям. Последствия на земле уточнялись оперативными службами региона.