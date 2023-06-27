Минобороны отчиталось об уничтожении боевой машины пехоты Bradley

Российские военнослужащие на южнодонецком направлении уничтожили боевую машину пехоты Bradley. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что на данном направлении были уничтожены еще четыре бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 115 военнослужащих.

Также Вооруженные силы России отразили три атаки ВСУ с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.