Морская пехота РФ захватила новейший американский броневик
Воюющие под Новодонецком морские пехотинцы 40-й бригады Тихоокеанского флота захватили исправный американский броневик Oshkosh. ВСУ бросили машину после подрыва колонны на минах.
- Порядка 50 единиц трофейной техники готовим к эвакуации. Oshkosh исправен - пробито всего два колеса, машина заводится и ездит, - приводит Минобороны РФ слова командира роты, Герой России Руслан Курбанов.
Он отметил, что при серьезных повреждениях система самодиагностики американского броневика не позволяет запустить двигатель.
- Только с растаможки, - шутят бойцы, осматривая трофей.
В кабине морпехи нашли инструкцию по оказанию медицинской помощи на английском языке. Такие машины обычно используют для подвоза на передний край подкрепления и боеприпасов, эвакуации раненых, пояснили в военном ведомстве.
Oshkosh L-ATV - новое поколение американских бронеавтомобилей, пришедшее на смену Humvee.