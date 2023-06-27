Морская пехота РФ захватила новейший американский броневик

Воюющие под Новодонецком морские пехотинцы 40-й бригады Тихоокеанского флота захватили исправный американский броневик Oshkosh. ВСУ бросили машину после подрыва колонны на минах.

- Порядка 50 единиц трофейной техники готовим к эвакуации. Oshkosh исправен - пробито всего два колеса, машина заводится и ездит, - приводит Минобороны РФ слова командира роты, Герой России Руслан Курбанов .

Он отметил, что при серьезных повреждениях система самодиагностики американского броневика не позволяет запустить двигатель.

В кабине морпехи нашли инструкцию по оказанию медицинской помощи на английском языке. Такие машины обычно используют для подвоза на передний край подкрепления и боеприпасов, эвакуации раненых, пояснили в военном ведомстве.