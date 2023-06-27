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В США назвали сумму военной помощи Украине, направленной с начала президентства Байдена

Общий объем военной помощи США Украине с начала президентства Джо Байдена превысил $41,2 млрд. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.

Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил $41,2 млрд
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Согласно заявлению оборонного ведомства США, объем военной помощи, объявленный с начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года превысил $40,5 млрд.

Ранее власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Согласно сообщению Пентагона, в него войдут 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров (БТР) Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger.

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