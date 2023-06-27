Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил $41,2 млрд

Общий объем военной помощи США Украине с начала президентства Джо Байдена превысил $41,2 млрд. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.

Согласно заявлению оборонного ведомства США, объем военной помощи, объявленный с начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года превысил $40,5 млрд.