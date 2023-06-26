Где сейчас ЧВК Вагнер и что будет c Пригожиным

ЧВК Вагнер 23-24 июня предприняла попытку вооруженного мятежа в России, но согласилась вернуться на прежние позиции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Где сейчас находятся бойцы ЧВК и что ожидает ее основателя Евгения Пригожина – читайте в материале «Рамблера».

Попытка мятежа ЧВК: как развивались события

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В пятничный вечер 23 июня в Telegram-канале Пригожина появилось несколько голосовых сообщений, в которых он утверждал, что подразделения ЧВК были атакованы. Он обвинил в этом российских военных и выступил против руководства Минобороны. В министерстве информацию об атаке назвали ложной.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

В ночь на 24 июня силы вагнеровцев захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

В субботу, 24 июня, президентом России Владимиром Путиным было выпущено обращение, в котором он назвал действия ЧВК вооруженным мятежом и предательством, за которым стоят «непомерные амбиции и личные интересы».

Путин обратился к бойцам ЧВК, упомянул их заслуги в Соледаре и Артемовске, отметив, что их «обманом или угрозами втянули в преступную авантюру». Он призвал их к «единственно правильному выбору» – «прекратить участие в преступных действиях» и предупредил, что в противном случае ответ властей будет жестким.

Власти регионов принимали различные меры – в Москве, Московской и Воронежской областях решили ввести режим контртеррористической операции. В некоторых регионах были отменены массовые мероприятия и выпускные. Участки трассы М-4 «Дон» были закрыты.

Вечером 24 июня по согласованию с Путиным состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По итогам их разговора пресс-служба главы Белоруссии сообщила, что Лукашенко и Пригожин договорились «о недопустимости развязывания кровавой бойни» в РФ.

В СМИ появилась информация, что Лукашенко и Пригожин знакомы около двадцати лет и это якобы способствовало договоренностям. Политолог Александр Зимовский заявил «Аргументам и фактам», что их знакомство ведет отсчет с 2002 года, когда Лукашенко во время визита в Россию обедал в ресторане Пригожина и обед ему понравился. При этом информации о том, общались ли они с того момента, нет, подчеркнул Зимовский.

Пригожин принял предложение Лукашенко остановить движение колонны ЧВК по российской территории и пойти на «дальнейшие шаги по деэскалации». У Лукашенко также рассказали, что «на столе» находился «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов».

В итоге Пригожин заявил, что колонны ЧВК, направлявшиеся в сторону Москвы, развернуты и двигаются обратно в полевые лагеря. Появились видео, демонстрирующие, как члены ЧВК Вагнер на авто и военной технике уезжают из Ростова-на-Дону.

Где теперь ЧВК и Пригожин

После достижения договоренностей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина прекратят, а сам глава ЧВК «уйдет в Белоруссию». Гарантией того, что Пригожин сможет выехать из России в соседнюю страну Песков назвал слово Путина. Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии, ни в Кремле, ни у Лукашенко, ни в ЧВК не уточнили.

Песков подчеркивал, что вагнеровцев, которые оказались замешаны в попытке мятежа, власти преследовать не будут «с учетом их заслуг на фронте».

«Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить», – заявил он.

Также в Кремле сообщили, что бойцы ЧВК, которые не принимали участие в «походе», позже подпишут контракты с Минобороны.

Некоторые соединения вагнеровцев, по словам Пескова, «с самого начала одумались и вернулись». Он рассказал, что они даже запрашивали сопровождение ГИБДД и другую помощь, чтобы добраться до мест постоянной дислокации.

26 июня источники ТАСС и РИА Новости, близкие к Генпрокуратуре, заявили, что расследование уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в отношении Пригожина пока не прекращалось.

После попытки мятежа

С 25 июня российские регионы начали отменять ограничения, введенные из-за ситуации с ЧВК. Пришло в норму движение по трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону, а также на краснодарских и калужских дорогах. В понедельник, 26 июня, был отменен режим КТО в Москве, а также в Московской и Воронежской областях. При этом власти Москвы решили не отменять выходной, назначенный ранее на 26 июня.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после ухода ЧВК Вагнер городские службы осмотрели дороги и подсчитали, что повреждено было более десяти тысяч квадратных километров дорожного полотна. Отремонтировать дороги планируют за два дня.