Где сейчас ЧВК Вагнер и что будет c Пригожиным
ЧВК Вагнер 23-24 июня предприняла попытку вооруженного мятежа в России, но согласилась вернуться на прежние позиции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Где сейчас находятся бойцы ЧВК и что ожидает ее основателя Евгения Пригожина – читайте в материале «Рамблера».
Попытка мятежа ЧВК: как развивались события
В пятничный вечер 23 июня в Telegram-канале Пригожина появилось несколько голосовых сообщений, в которых он утверждал, что подразделения ЧВК были атакованы. Он обвинил в этом российских военных и выступил против руководства Минобороны. В министерстве информацию об атаке назвали ложной.
ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
В ночь на 24 июня силы вагнеровцев захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.
В субботу, 24 июня, президентом России Владимиром Путиным было выпущено обращение, в котором он назвал действия ЧВК вооруженным мятежом и предательством, за которым стоят «непомерные амбиции и личные интересы».
Путин обратился к бойцам ЧВК, упомянул их заслуги в Соледаре и Артемовске, отметив, что их «обманом или угрозами втянули в преступную авантюру». Он призвал их к «единственно правильному выбору» – «прекратить участие в преступных действиях» и предупредил, что в противном случае ответ властей будет жестким.
Власти регионов принимали различные меры – в Москве, Московской и Воронежской областях решили ввести режим контртеррористической операции. В некоторых регионах были отменены массовые мероприятия и выпускные. Участки трассы М-4 «Дон» были закрыты.
Вечером 24 июня по согласованию с Путиным состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По итогам их разговора пресс-служба главы Белоруссии сообщила, что Лукашенко и Пригожин договорились «о недопустимости развязывания кровавой бойни» в РФ.
В СМИ появилась информация, что Лукашенко и Пригожин знакомы около двадцати лет и это якобы способствовало договоренностям. Политолог Александр Зимовский заявил «Аргументам и фактам», что их знакомство ведет отсчет с 2002 года, когда Лукашенко во время визита в Россию обедал в ресторане Пригожина и обед ему понравился. При этом информации о том, общались ли они с того момента, нет, подчеркнул Зимовский.
Пригожин принял предложение Лукашенко остановить движение колонны ЧВК по российской территории и пойти на «дальнейшие шаги по деэскалации». У Лукашенко также рассказали, что «на столе» находился «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов».
В итоге Пригожин заявил, что колонны ЧВК, направлявшиеся в сторону Москвы, развернуты и двигаются обратно в полевые лагеря. Появились видео, демонстрирующие, как члены ЧВК Вагнер на авто и военной технике уезжают из Ростова-на-Дону.
Где теперь ЧВК и Пригожин
После достижения договоренностей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина прекратят, а сам глава ЧВК «уйдет в Белоруссию». Гарантией того, что Пригожин сможет выехать из России в соседнюю страну Песков назвал слово Путина. Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии, ни в Кремле, ни у Лукашенко, ни в ЧВК не уточнили.
Песков подчеркивал, что вагнеровцев, которые оказались замешаны в попытке мятежа, власти преследовать не будут «с учетом их заслуг на фронте».
«Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить», – заявил он.
Также в Кремле сообщили, что бойцы ЧВК, которые не принимали участие в «походе», позже подпишут контракты с Минобороны.
Некоторые соединения вагнеровцев, по словам Пескова, «с самого начала одумались и вернулись». Он рассказал, что они даже запрашивали сопровождение ГИБДД и другую помощь, чтобы добраться до мест постоянной дислокации.
26 июня источники ТАСС и РИА Новости, близкие к Генпрокуратуре, заявили, что расследование уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в отношении Пригожина пока не прекращалось.
После попытки мятежа
С 25 июня российские регионы начали отменять ограничения, введенные из-за ситуации с ЧВК. Пришло в норму движение по трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону, а также на краснодарских и калужских дорогах. В понедельник, 26 июня, был отменен режим КТО в Москве, а также в Московской и Воронежской областях. При этом власти Москвы решили не отменять выходной, назначенный ранее на 26 июня.
Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после ухода ЧВК Вагнер городские службы осмотрели дороги и подсчитали, что повреждено было более десяти тысяч квадратных километров дорожного полотна. Отремонтировать дороги планируют за два дня.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что депутаты разрабатывают законопроект, регулирующий деятельность ЧВК. Он подчеркнул, что говорить о перспективах группы Вагнера пока рано.
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