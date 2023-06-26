Украинская армия может остаться без поставок продовольствия

"В понедельник ждем до 15:00. Если разрешения ситуации нет и средств нет, то принимаем окончательное решение, мы тогда все останавливаем", — приводит Общественная служба новостей слова официального представителя украинской корпорации "Формула вкуса" Ирины Ковалевой.