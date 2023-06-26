Украинская армия может остаться без поставок продовольствия

На Украине заявили, что солдаты ВСУ могут остаться без хлеба
Солдаты Вооруженных сил Украины могут остаться без хлеба из-за блокировки средств на счетах Минобороны страны.
"В понедельник ждем до 15:00. Если разрешения ситуации нет и средств нет, то принимаем окончательное решение, мы тогда все останавливаем", — приводит Общественная служба новостей слова официального представителя украинской корпорации "Формула вкуса" Ирины Ковалевой.
По ее словам, хлебокомбинату задолжали нескольких десятков миллионов гривен. В результате производители вынуждены приостановить работу. Также сообщается, что некоторые воинские части больше двух недель недополучают овощи, фрукты и мясо.
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