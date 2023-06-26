Российские двигатели заменяют украинские на основных боевых танках
Армии государств, эксплуатирующих танки, выпущенные на харьковском заводе имени советского наркома Вячеслава Малышева, могут остаться без двигателей. Известно, что такие боевые машины имеются в вооруженных силах, появившихся на постсоветском пространстве. Также их экспортировали в страны Азии и Африки.
Речь идет о модификациях Т-64, а также более современных Т-80УД и БМ "Оплот". Они оснащены, соответственно, двухтактными моторами 5ТДФ, 6ТД, 6ТД-2, мощностью 700, 1000 и 1200 л.с.
Вполне вероятно, что большая часть такой техники уже скоро просто потеряет возможность выполнять поставленные задачи и будет выведена на базы хранения.
В Узбекистане, на территорию которого еще во времена Советского Союза свозили "шестьдесят четвертые", принадлежавшие ранее дислоцированным в Восточной Европе группам войск, еще несколько лет назад решили избавиться от украинских двигателей. Вместо них стали использовать 840-сильные В-84, применяющиеся на Т-72Б, Т-72Б1, ранних Т-90 и Т-72Б3.
Внешне такие Т-64МV отличаются от исходных вариантов несколько измененными кормовыми бронеплитами корпусов и выхлопными коллекторами, выведенными на левые борта.
В ходе проводившихся испытаний были продемонстрированы более высокие характеристики подвижности и надежности. Кроме В-84, имеются также серийные российские двигатели мощностью 1000 и 1130 лошадиных сил, которые отвечают самым современным требованиям.