Российские войска сбили ракету «Точка-У» и снаряд системы HIMARS ВСУ

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войскам удалось сбить реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ. Также за минувшие были уничтожены четыре украинских беспилотника в районах села Коломыйчиха в Луганской народной республике (ЛНР), а также города Соледар, сел Бахмутское и Новопетриковка в Донецкой народной республике (ДНР).