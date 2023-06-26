Минобороны сообщило о перехвате британских истребителей над Черным морем

Российские Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России (МО РФ).

Уточняется, что отечественные средства контроля воздушного пространства заметили три воздушные цели, приближающиеся к российской границе, 26 июня. После этого в небо были подняты два Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.