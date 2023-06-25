В США оценили влияние мятежа Пригожина на ядерную позицию России

В США оценили, как мятеж Пригожина повлиял на ядерную позицию России
Расположение ядерных сил РФ не изменилось после мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.
«Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — заявил представитель.
Его слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Он добавил, что США не будут корректировать ядерные силы после мятежа Пригожина. По его словам, Штаты давно наладили каналы связи с РФ по ядерным вопросам.
Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю его бойцов. В ведомстве сразу же опровергли обвинение. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Основатель частной армии вошел в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и обещал уничтожать все позиции ВС РФ на своем пути. После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко он покинул штаб и согласился прекратить мятеж.
Военный историк Александр Широкорад рассказал, что РФ применит ядерное оружие только в случае вмешательства в спецоперацию на Украине стран-участниц НАТО. Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что не верит в применение Россией ядерного оружия. Штаты тайно размещали подобный тип оружия в пяти странах Европы.