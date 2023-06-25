В США оценили влияние мятежа Пригожина на ядерную позицию России

Расположение ядерных сил РФ не изменилось после мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.

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«Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил», — заявил представитель.

Его слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Он добавил, что США не будут корректировать ядерные силы после мятежа Пригожина. По его словам, Штаты давно наладили каналы связи с РФ по ядерным вопросам.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю его бойцов. В ведомстве сразу же опровергли обвинение. ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Основатель частной армии вошел в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и обещал уничтожать все позиции ВС РФ на своем пути. После переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко он покинул штаб и согласился прекратить мятеж.